Wandeltocht Club van 100 vv Kollum

Publicatie: za 04 januari 2020 17.57 uur

KOLLUM - Op sportpark Baensein heette Tiny Wouda zaterdagmiddag iedereen van harte welkom voor de elfde wandeltocht. Maar liefst 65 mensen deden mee aan de wandeltocht georganiseerd door de Club van 100 van vv Kollum. Ook dit jaar was een prachtige tocht van 8 km in de omgeving van Kollum uitgestippeld. Er stond een stevig wind maar het was droog, dus prima wandelweer.

De route ging dit jaar via Veenklooster waar de koek-en- zopie-tent voor de wandelaars op een verrassende plek stond.

Na binnenkomst op sportpark Baensein stond in de kantine de koffie klaar met een lekkernij die paste bij de tijd van het jaar.

FOTONIEUWS