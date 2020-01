Winkel ontruimd vanwege vreemde lucht

Publicatie: za 04 januari 2020 17.39 uur

DRACHTEN - Een winkel aan de Marke in Drachten is zaterdagmiddag rond 17.00 ontruimd. In de winkel was een vreemde lucht geroken. Uit voorzorg is daarop het pand ontruimd.

De brandweer is ter plaatse gekomen en is op onderzoek uitgegaan. Vermoedelijk zorgde een gaslekkage voor de lucht in de winkel. Ook in de naastgelegen pizzeria heeft de brandweer metingen verricht. Liander is ter plaatse gekomen om het eventuele lek op te sporen en te dichten.

