Oliebollenolie inzamelen voor het KWF

Publicatie: za 04 januari 2020 12.45 uur

DRACHTEN - Aan de Schuur in Drachten hebben Willy en haar man een knalgele container voor het huis staan. Het is niet per ongeluk dat deze zo in het zicht staat. Het is namelijk de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen hun plantaardige olie inleveren voor het goede doel.

Alpe d'HuZes

Al jaren zamelen zij plantaardige olie in, iedere keer voor een ander goed doel. Deze keer voor het team van ziekenhuis Nij Smellinghe die mee gaat doen aan Alpe d'HuZes. Een fietstocht op de Franse berg Alpe d'Huez waarvan de opbrengst gaat naar het KWF. Dit geld wordt dan gebruikt voor onderzoek naar kanker en verbetering van het kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Team Nij Smellinghe

Op 4 juni van dit jaar zullen zes medewerkers van het Drachtster ziekenhuis meedoen aan deze zware tocht. Het doel is om zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez op te fietsen. Mogelijk dat het team nog uitgebreid gaat worden met twee lopers. Het minimale inschrijfgeld voor deze tocht is €2500,- per deelnemer. Al dit geld gaat naar het KWF. De verblijfskosten worden door de deelnemers zelf bekostigd.

Bio-brandstof

Naast dat de opbrengst van de plantaardige olie naar een goed doel gaat wordt de olie zelf ook nog eens omgezet in bio-brandstof. Dus iedereen die oliebollen heeft gebakken met oud en nieuw en van zijn of haar oliebollenolie af wil: aan de Schuur 48 in Drachten staat een gele container voor de deur. Ook gebruikt frituurvet mag in deze container. Het moet er in plastic in worden gegooid.

Ophaalservice

Mensen in Drachten die plantaardige olie thuis hebben staan, maar niet in de mogelijkheid zijn het te brengen kunnen contact opnemen met Willy. Zij komt het dan zelf ophalen. Contact opnemen kan via deze advertentie.

Speciale website

Op een speciale website van Team Nij Smellinghe staat meer informatie over het Alpe d'HuZes avontuur. Ook zijn daar de motivatieverhalen van de verschillende deelnemers te vinden. Daarnaast zal op die site een blog worden bijgehouden over de voorbereidingen zoals trainingen. En voor de mensen die niks hebben voor in de container van Willy, maar toch bij willen dragen aan het goede doel kan op de speciale website worden gedoneerd.