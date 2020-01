Ambtsketen van Noardeast-Fryslân klaar

Publicatie: vr 03 januari 2020 15.17 uur

DOKKUM - De nieuwe ambtsketen van de gemeente Noardeast-Fryslan is klaar. Vrijdag werd het zilveren sieraad onthuld door meester goud- en zilversmid Wytse Piersma uit Dokkum.

Penning en schakels

Op de penning zit het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden en aan de andere zijde het wapen van de gemeente Noardeast-Fryslân. De omlijning van de binnenstad van Dokkum is vormgegeven in de centrale schakel. De N van Noardeast-Fryslân komt herhaaldelijk terug. De negen schakels bevatten zowel regionale, historische als eigentijdse kenmerken: Bonifatius, Fogelsangh State Veenklooster, de terp van Hegebeintum, het beeld Wachten op hoog water, houtzaagmolen De Zwaluw Burdaard, het Lauwersmeergebied met de vuurtoren/peilschaal van Oostmahorn, de strekdam van het Waddengebied Werelderfgoed Unesco, de agrarische en veeteelt sector en een schokker aak als symbool voor de visserij en watersport.

Zo vader, zo zoon

De keten is na een uitgebreide selectieprocedure gemaakt door juwelier Wytse Piersma. Hij treedt hiermee in de voetsporen van z’n vader die in 1984 het ambtsketen voor de gemeente Dongeradeel maakte. Een commissie bestaande uit drie raadsleden, een wethouder, griffier en een communicatieadviseur adviseerden over het ontwerp.

Omgesmolten servies

De gemeente Noardeast-Fryslân riep haar inwoners op om tegen de marktprijs zilver in te ruilen bij Piersma. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Van zilveren lepels en munten tot ringen, armbanden en kettinkjes, al het oud zilverwerk werd omgesmolten voor de nieuwe keten. De herinneringen en verhalen van onze inwoners zijn hiermee vereeuwigd en worden meegedragen tijdens bijzondere gebeurtenissen. “Ik ben verrast door de vele positieve reacties en de bijzondere verhalen van de mensen. Dit maakt ons vak zo speciaal.” vertelt Wytse Piersma.

Overdracht

De keten wordt 6 januari officieel overgedragen van Piersma aan de gemeente. Locoburgemeester Engbert van Esch draagt de keten ’s middags tijdens de bijzondere raadsvergadering over aan de nieuwe burgemeester Johannes Kramer.