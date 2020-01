Fietser gewond bij aanrijding in De Westereen

Publicatie: vr 03 januari 2020 14.14 uur

DE WESTEREEN - Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Lysterstrjitte in De Westereen. De verwondingen leken ernstig, waarop de traumahelikopter ingezet werd. De eerste hulpdiensten werden om 13.17 uur gealarmeerd.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis UMCG in Groningen gebracht. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

