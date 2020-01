Stroomstoring voor 600 huishoudens in regio Kollum

Publicatie: vr 03 januari 2020 10.42 uur

KOLLUM - Zo'n 600 huishoudens in de omgeving van Kollum zaten vrijdagochtend zonder spanning op het net. Het ging om adressen in Ee, Kollum, Oudwoude en Westergeest met de postcode 9131, 9291, 9294 en 9295. De storing was rond 11.40 uur verholpen.

Netbeheerder Liander liet weten dat het gaat om een zogenaamde 'spontane storing'. De oorzaak is nog niet bekend en een monteur werd ingeschakeld om het probleem op te lossen.

De volgende straten waren betrokken bij de storing:

Allemawei

Allert D van der Leijwei

De Wygeast

Dellenswei

Gerrit Bleekerstraat

Gruttostraat

Jaachpaad

Jan Binneswei

Kerkstraat

Kievitstraat

Leeuwerikstraat

Meerkoetstraat

Ooievaarshof

Pluvierstraat

Reigershof

Stienfeksterwei

Swartewei

Terlunewei

Tsjerk Hiddesstraat

Valkenhof

Walddyk

Weardebuorsterwei

Wouddijk

de Anjen

de Broeken

de Dellen

de Hammeren

de Hooidollen

de Keegen

de Weerstallen

de Westeregen

de Wirden