Lippenhuizen: brand in garage door houtkachel

Publicatie: do 02 januari 2020 15.11 uur

LIPPENHUIZEN - De brandweer van Gorredijk moest donderdag om 13.57 uur uitrukken voor een brand in een garage aan de Buorren in Lippenhuizen. De brand woedde in het dubbele dak van de garage.

Door een zogenaamde 'binnenaanval' kon erger worden voorkomen door de brandweer. De brandweer heeft de kachel en de kachelpijp verwijderd uit de garage en van het dak. De brandweer heeft bovendien een nacontrole uitgevoerd om te zien of alles echt uit is. Stichting Salavage handelt de schade af met de bewoner.

