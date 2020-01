Bakje rijst vat vlam in magnetron, woning vol rook

Publicatie: do 02 januari 2020 12.59 uur

METSLAWIER - Een bewoonster van De Skûle aan de Stasjonswei in Metslawier stond donderdag rond het middaguur plotseling in een kamer vol rook te staan. De vrouw had een bakje met rijst in de magnetron gezet en het plastic was begonnen te branden. Daardoor ontstond er in korte tijd een flinke rookontwikkeling in de kamer.

De brandweer van Anjum en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De vrouw is door het ambulancepersoneel onderzocht maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Met een ventilator heeft de brandweer de woning geventileerd.

FOTONIEUWS