Auto crasht in Burgum, bestuurder opgepakt

Publicatie: do 02 januari 2020 12.05 uur

BURGUM - Een 23-jarige automobilist uit Burgum is woensdagnacht met zijn voertuig over de kop gevlogen op de kruising van de Dr. B. Hornstrasingel met de Tjalling Haismastrjitte in Burgum. Het ongeval gebeurde rond 0.30 uur en buurtbewoners schrokken zich een hoedje: "Het was een enorme klap en hij moet keihard gereden hebben...."

Voordat het ongeval plaatsvond, had de man - volgens de politie - een auto vernield en was hij daarna vertrokken. De politie was vanwege deze vernieling al op zoek naar de Burgumer.

Naast de politie kwam ook een ambulance uit voorzorg ter plaatse. Hoewel de Burgumer een verwarde indruk maakte, raakte hij verder niet gewond. De auto is na het eenzijdige ongeval door politieagenten doorzocht en er werd een verboden wapen aangetroffen. De man is geboeid meegenomen naar het bureau. Hij wordt verdacht van vernieling, rijden onder invloed en het verboden wapenbezit.

Een berger heeft het wrak later in de nacht afgevoerd.

FOTONIEUWS