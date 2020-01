Acht woninginbraken in Drachten in jaarwisseling

Publicatie: do 02 januari 2020 11.32 uur

DOKKUM - Tijdens de jaarwisseling zijn er 8 woninginbraken gepleegd in Drachten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Op nieuwjaarsdag werd al bekend dat er in de Anske Aptekerstraat en Eringastraat meerdere inbraken werden gepleegd. Bij één van deze inbraken werd op de vroege avond een inbreker met bivakmuts betrapt door een bewoner die lag te slapen. Deze inbraken vonden plaats tussen 14.30 uur op oudjaarsdag en 2.30 uur op nieuwjaarsdag.

Ook in de Bruinslotstraat zijn twee inbraken gepleegd tussen 19:15 en 9:00 uur. Daarbij is bij één woning ingebroken op het moment dat de bewoner sliep. Op de Fonejacht werd op Oudejaarsdag om 19:15 uur een steen door het raam van een woning gegooid. Omwoners hebben hierbij gezien dat een persoon aan de achterzijde van de woning op het dak stond en wegvluchtte. Op het Uthof hoorden de bewoners rond 2.30 uur nieuwjaarsdag gerommel bij de deuren. Even later werd een raam ingegooid. De bewoners hebben hierbij twee personen vanuit de achtertuin weg zien rennen.