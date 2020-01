Massale opkomst voor stille tocht voor Roan

Publicatie: wo 01 januari 2020 21.07 uur

DRACHTEN - Zeker duizend mensen liepen woensdagavond in Drachten mee in de stille tocht voor de zestienjarige Roan Brilstra. Hij werd het slachtoffer van een steekincident op 22 december in zijn woonplaats. Roan overleed maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De stille tocht startte bij het Sportcentrum Drachten. De grote groep mensen gingen langs het huis van Roan en eindigde op de hoek van de Zuidkade en de Drift, bij café Pietje Bel. Veel mensen hadden een rode roos bij zich en deze werden allemaal neergelegd op de plek waar Roan werd neergestoken. De stille tocht was vooral heel indrukwekkend voor de meesten. Voorop in de stoet liepen leeftijdsgenoten van Roan met een spandoek met de tekst: "Lieve Roan, je hebt je bewezen! Je bent een echte soldaat, een echte vechter. Maar helaas de strijd verloren. Stop zinloos geweld."

De stille tocht trok de aandacht van landelijke media. Het werd korte tijd live uitgezonden in het NOS-journaal van 20.00 uur. Burgemeester Jan Rijpstra zei in de uitzending dat hij zich onder andere zorgen maakte over gevoelens van wraak: "We zijn bezig om het verdriet van mensen te verwerken. Het recht in eigen hand nemen, dat is iets wat wij niet willen."

Bij Pietje Bel hield de familie en burgemeester een toespraak. De stille tocht werd afgesloten met een vuurwerk dat werd aangestoken door het broertje van Roan.

