Nieuwjaarsduik in Dokkum

Publicatie: wo 01 januari 2020 17.50 uur

DOKKUM - Ook in Dokkum was er op nieuwjaarsdag een nieuwjaarsduik. Deze werd gehouden bij café De Lantaarn aan de Jacob van der Poortstraat in Dokkum.

Tegenover het café was een groot luchtkussen opgesteld die was ingesmeerd met afwasmiddel. 25 mensen beklommen het luchtkussen om via de glijbaan in het met water gevulde bad terecht te komen. Sommigen konden er geen genoeg van krijgen en sprongen meerdele malen.

FOTONIEUWS