Kunstgras VC TrynwÃ¢lden mogelijk in brand gezet

Kunstgras VC Trynwâlden mogelijk in brand gezet

Publicatie: wo 01 januari 2020 15.21 uur

OENTSJERK - Het kunstgrasveld van VC Trynwâlden in Oentsjerk is op Oudejaarsdag flink beschadigd geraakt. De club dacht aanvankelijk dat het mogelijk komt door carbidschieten. Anderen dachten aan een brandbom. Nadat meerdere mensen de schade bekeken, groeide de gedachte dat het veld met opzet met een brandbare vloeistof in brand is gezet. Het is bovendien de enige schade op het park, verder is er niets vernield.

De club publiceerde een foto op Facebook. Echt zeker is men nog niet van de zaak. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.