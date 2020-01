Kunstgras VC TrynwÃ¢lden beschadigd

Kunstgras VC Trynwâlden beschadigd

OENTSJERK - Het kunstgrasveld van VC Trynwâlden in Oentsjerk is op Oudejaarsdag flink beschadigd geraakt. De club denkt dat het mogelijk komt door carbidschieten. Anderen denken dat het door een brandbom gekomen is.

In de middag zouden er mensen gezien zijn die bezig waren met carbidschieten op het parkeerterrein van het Kaetsjemuoilân, het sportpark van de club. Mogelijk is als gevolg hiervan het kunstgrasveld zwaar beschadigd. De club publiceerde een foto op Facebook. Echt zeker is men nog niet van de zaak. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.