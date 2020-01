Inbraak aan Schoolstraat in Burgum

Publicatie: wo 01 januari 2020 13.35 uur

BURGUM - Er vond op Oudejaarsavond een inbraak plaats in een woning aan de Schoolstraat in Burgum. Vermoedelijk werd men tijdens de inbraak gestoord omdat er maar één la was opengetrokken. Verder is er - voor zover bekend - niets gestolen.

De inbraak vond plaats terwijl de bewoonster niet thuis was. Bij thuiskomst rond 19.15 uur werd duidelijk dat er ingebroken was. Men was de woning binnengedrongen door een raam te forceren. Er is aangifte gedaan bij de politie.