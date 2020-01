Inbrekers overlopen, gevlucht in Audi A6

DRACHTEN - Twee inbrekers met bivakmutsen zijn op Oudejaarsavond overlopen tijdens een inbraak in een woning aan de Anske Aptekerstraat in Drachten. De bewoner lag in bed te slapen omdat hij een nachtdienst zou gaan draaien. Rond 18.35 uur hoorde hij de slaapkamerdeur opengaan. De bewoner zag een bivakmuts in het deurgat en stond gelijk op en trapte de deur dicht. De inbreker sloeg daarop met nog iemand op de vlucht.

Bij de inbraak waren drie mannen betrokken waarvan één bij de donkere Audi A6 met witte kentekenplaat bleef. De auto stond klaar met draaiende motor. Later bleek dat de achterdeur met schroevendraaiers was open te breken om binnen te komen. Er werd een camera en flitser buitgemaakt.

Uit een eerste inventarisatie in de wijk blijkt dat er in vijf woningen is ingebroken. Wat er bij de inbraken buit is gemaakt, is voor nu onbekend.