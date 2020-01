Huis van de maand: Boskbei 4 te Surhuisterveen

Publicatie: wo 01 januari 2020 11.14 uur

SURHUISTERVEEN - Aan de rand van de nieuwe woonwijk Vierstromenland is op een riante kavel van ca. 791 m2 deze prachtige vrijstaande villa met compleet geïsoleerde garage onder architectuur gerealiseerd. Deze woning betreft een compleet nieuwe woning; hij is nog nooit bewoond geweest. Bouwbedrijf Blauhuis i.c.m. U. Veenstra heeft dit prachtige geheel eind september nieuw afgeleverd.

Er is gekozen voor een hoogwaardig niveau van afwerking en voorzien van vele luxueuze elementen als sierlijsten op de goten, zinken hemelwaterafvoeren, extra sierlijsten en luiken op de kozijnen, Belgisch hardsteen onderdorpels en een prachtig afgewerkte, aangebouwde en geïsoleerde garage. Ook is er niet bespaard op zaken als deuren in en om de woning.

Bovendien geheel energiezuinig uitgevoerd met onder andere vloerverwarming als hoofdverwarming, hardhouten kozijnen met tripple beglazing, hardhouten vensterbanken, bestrating rondom, een dakkapel, een hybride lucht/water warmtepomp en een warmte terugwinunit met gebalanceerde mechanische ventilatie. Deze villa is een ontwerp van EVE architecten en gerealiseerd door bouwbedrijf Blauhuis.

Begane grond:

Royale hal met vide, toilet met wandcloset en fonteintje, lichte woonkamer (ca. 33 m2), halfopen eetkeuken (ca. 26 m2) met dubbele openslaande tuindeuren naar het terras, bijkeuken met witgoedaansluitingen en doorgang naar de ruime geïsoleerde garage (deze is gemakkelijk om te bouwen tot badkamer en/of slaapkamer) met doorloop naar de achtertuin en dubbele garagedeuren aan de voorzijde.

1e etage:

Overloop, toilet, twee slaapkamers aan de voorzijde, een royale slaapkamer over de volle breedte van de woning aan de achterzijde met een grote inloopkast, badkamer.

2e etage:

Vaste trap naar de tweede verdieping, overloop met groot dakraam, grote zolderbergingen met mogelijkheid voor een extra slaapkamer, vaste kast met warmte terugwinunit.

Buitenom:

De ruime achtertuin (ca. 340m2 achtertuin) is gelegen aan de rand van de woonwijk en biedt veel privacy. Bovendien gericht op het zonnige zuid-westen en ingericht met een zonneterras, een prachtige veranda, groot gazon en een achterom. Maak een snel een afspraak voor een bezichtiging zodat De Flexibele Makelaar u kan rondleiden in deze prachtige woning aan de Boskbei 4 te Surhuisterveen.

Klik hier voor informatie over deze woning.