Mist: gestrande patiÃ«nten slapen in ziekenhuis

Mist: gestrande patiënten slapen in ziekenhuis

Publicatie: wo 01 januari 2020 10.25 uur

DRACHTEN - Zes bezoekers van de spoedeisende hulp van Nij Smellinghe in Drachten hebben noodgedwongen hun nacht doorgebracht in het ziekenhuis. De mensen waren betrokken geweest bij de kettingbotsingen op de A7 en A32. Hoewel ze na behandeling naar huis mochten, was het te gevaarlijk om dat te gaan doen.

De teammanager acute zorg kwam speciaal naar Nij Smellinghe om als gastheer iedereen een overnachtingsplek te geven. In de ochtend werden zij door de voedingsassistenten voorzien van een lekker ontbijt waarna zij veilig huiswaarts konden keren.

Dubbele diensten

Meerdere medewerkers op de verpleegafdelingen en de spoedeisende hulp draaiden dubbele diensten om zo te voorkomen dat andere collega's door de dichte mist naar het ziekenhuis moesten komen of terug moesten rijden. Een aantal andere medewerkers kon verder de piket-kamers van het ziekenhuis gebruiken om te slapen.