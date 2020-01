Mist: Personeel en patiÃ«nten ziekenhuis bleven slapen

Mist: Personeel en patiënten ziekenhuis bleven slapen

Publicatie: wo 01 januari 2020 10.25 uur

DRACHTEN - De 'short-stay-afdeling' van het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten werd tijdens de jaarwisseling opengesteld voor personeel en patiënten. Vanwege de hevige mist kon een aantal mensen niet huiswaarts keren. Het ging om vijf betrokkenen van kettingbotsingen. Veel medewerkers konden de piket-kamers van het ziekenhuis gebruiken om te slapen. De coördinator acute zorg is speciaal naar het ziekenhuis gekomen om als gastheer iedereen een overnachtingsplek te geven.

Op de Spoedeisende Hulp werden tijdens de jaarwisseling diverse mensen behandeld die slachtoffer waren geworden door kettingbotsingen in de mist. Het was lang niet altijd te doen om veilig thuis te komen en daarom werd een oplossing gezocht waarbij mensen konden blijven slapen in het ziekenhuis. De voedingsassistenties verzorgden in de ochtend een lekker ontbijt waarna iedereen veilig naar huis kon keren.

Doordat medewerkers het ziekenhuis ook niet altijd konden bereiken, waren er bovendien meerdere personeelsleden op de verpleegafdelingen die dubbele diensten hebben gedraaid.