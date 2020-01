Minder vuurwerk-slachtoffers in ziekenhuizen

Publicatie: wo 01 januari 2020 10.15 uur

LEEUWARDEN - In vergelijking met vorig jaar zijn er minder vuurwerk-slachtoffers in het ziekenhuis beland. De Veiligheidsregio laat weten dat het om zeven slachtoffers ging. Vorig jaar betrof het 13 slachtoffers. De Dokterswacht Friesland kreeg in totaal 28 keer bezoeken te verwerken. Het ging vooral om mensen met licht letsel. Een paar mensen had ernstiger letsel in het gelaat opgelopen.

In MCL zijn zes vuurwerkslachtoffers gezien met voornamelijk aangezichts- en oogletsel. Vijf patiënten kwamen binnen met alcoholvergiftiging. In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is een patiënt met vuurwerkletsel binnengebracht en drie met een alcoholvergiftiging.

De drukte in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen kwam voornamelijk door de kettingbotsingen aan het begin van de avond op de A7 en A32. In Heerenveen werden geen vuurwerkslachtoffers binnen gebracht, maar wel patiënten met een vergiftiging door drugs en/of alcohol.

Er zijn vanuit de Friese ziekenhuizen geen meldingen van agressie en/of geweld tegen het personeel binnengekomen.