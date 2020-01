Rustige jaarwisseling: minder uitrukken brandweer

Publicatie: wo 01 januari 2020 10.08 uur

LEEUWARDEN - Voor de brandweer is de jaarwisseling rustiger verlopen dan vorig jaar. Er werd in totaal 83 keer uitgerukt terwijl vorig jaar nog 96 keer moest worden uitgereden. Het jaar daarvoor stond de teller overigens op 71 keer.

De grootste inzet is gepleegd bij de kettingbotsingen op de A32 bij Akkrum en op de A7 bij Heerenveen. Hierbij is door onder andere de brandweer veel menskracht en materieel ingezet. Bij de kettingbotsing in Akkrum kwam een 58-jarige vrouw uit Dokkum om het leven.

In Bolsward was een uitslaande brand in een woning boven een winkel. Hier is veel rook- en brandschade ontstaan en de bewoners zijn elders opgevangen. Verder moest de brandweer voornamelijk uitrukken voor kleinere incidenten zoals een dakbrand, een schoorsteenbrand en container- en afvalbranden.

Vanwege de mist is op verschillende kazernes, zoals post Noord in Leeuwarden, Heerenveen, Dokkum, Sneek, Harlingen, Franeker en Joure gekazerneerd. Dit betekent dat vrijwillige brandweermensen hun kazerne bemannen nog voordat er een uitruk is. Op deze wijze kon men sneller in actie komen als het nodig was.