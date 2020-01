Nijega stunt met gestolen boorkop uit Burgum

Publicatie: wo 01 januari 2020 09.53 uur

BURGUM - De oudejaarsploeg van Nijega kwam op nieuwjaarsdag op de proppen met een boorkop uit Burgum. Deze boorkop werd gebruikt op de boorlocatie op de Nieuwstad en kreeg daarna een plekje in het speeltuin Us Fertier aan de Nieuwstad bij de kruiskerk in Burgum.

In Nijega vinden ze dat het kabinet de economie met alle nieuwe regels de grond in boort.

FOTONIEUWS