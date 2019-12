Code rood: minste zicht is in Friesland

Publicatie: di 31 december 2019 23.39 uur

LEEUWARDEN - Het KNMI heeft op Oudejaarsdag sinds 23.30 uur het weeralarm 'code rood' afgekondigd voor de noordelijke helft van Nederland. Er is zeer dichte mist met lokaal minder dan 10 meter zicht.

In de noordelijke helft komt momenteel dichte tot zeer dichte mist voor met zichten van minder dan 50 meter, in het noordoosten lokaal al minder dan 10 meter. Vanaf de jaarwisseling kan vooral in het noordoosten van het land op meer plaatsen het zicht beneden de 10 meter komen.

Vanaf de tweede helft van de nacht lopen de zichten iets op, maar dichte mist blijft zeer waarschijnlijk. Pas overdag worden de zichten geleidelijk beter. In de zuidelijke helft van het land zijn de zichten beduidend beter, maar ook hier kan vooral vlak na de jaarwisseling als gevolg van vuurwerk opnieuw tijdelijk dichte mist ontstaan.

