Drinken en oliebollen voor brandweer bij brandje

Publicatie: di 31 december 2019 23.24 uur

DAMWâLD - Terwijl elders in het land de hulpverleners massaal vuurwerk naar zich toegeworpen krijgen, werd de brandweer in Damwâld met luid gejuich en drinken ontvangen bij een afvalbrandje op de Ringhersmastrjitte. Eerder op de middag werden er al oliebollen aangeboden aan agenten die even poolshoogte kwamen nemen.

Door de blussers is het afvalbrandje gedoofd en de gemeente is opgeroepen om het smeulende restant op te ruimen. Het feestje gaat ondertussen onverminderd door en de feestploeg wilde zelfs graag even op de foto, terwijl de brandweer op de achtergrond bluswerkzaamheden uitvoerde.

FOTONIEUWS