Avonddienst langer, te mistig voor spoedarts

Publicatie: di 31 december 2019 22.00 uur

DRACHTEN - Het personeel wat een avonddienst werkt bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten blijft langer werken. De aanleiding hiervoor is dat de artsen voor de Spoedeisende Eerste hulp niet naar het ziekenhuis kunnen komen in verband met de dichte mist.

"De avonddienst blijft en zelf help ik ook even een handje mee. Rare nacht gaan we tegemoet..." zo laat arts Martijn Möllers van het ziekenhuis weten op Twitter.