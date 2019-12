Dichte mist: meisje fietst in water

Publicatie: di 31 december 2019 21.55 uur

DRACHTEN - Een meisje is op Oudejaarsavond in het water van de Drachtstervaart gefietst in Drachten. Dit gebeurde rond 21.35 uur in een doodlopend straatje van de Jelle Plantingstraat. Door de hevige mist had ze het water niet gezien.

Nog voordat de hulpdiensten arriveerden, was ze al zelfstandig uit het water gekomen. Ze is opgevangen door buurtbewoners. Ze kwam met de schrik en nat pak vrij. De moeder heeft haar later opgehaald terwijl de fiets voorlopig in het water is blijven liggen.

