Dichte mist is een feit: Arriva stopt busvervoer

Publicatie: di 31 december 2019 19.55 uur

BURGUM - De voorspelde dichte mist is een feit. In Friesland hangt een mistdeken die door het gebruik van vuurwerk en kachels plaatselijk enorm versterkt kan worden. Arriva liet rond 19.45 uur weten dat zij per direct alle bussen laten stoppen met rijden in verband met het gevaar.

Wegen zoals de Centrale As zijn nog redelijk goed begaanbaar rond 19.45 uur. Vooral op wijkniveau is de mist heel wisselend. Soms zie je letterlijk geen hand voor ogen.

De video is gemaakt op de Tuorrebout in Burgum waar bewoners wat vuurtonnen hebben geplaatst en kinderen vuurwerk afsteken. Binnen no-time rijdt men door hele dichte mist met enkele meters zicht. Enkele meters verder kan het weer opgelost zijn. Zodra er tijdens de jaarwisseling veel vuurwerk wordt afgestoken, ontstaan er levensgevaarlijke mistdekens.

Dode bij ongeval op A32

Tientallen auto's kwamen op de vroege avond op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden met elkaar in botsing. Bij deze kettingbotsing is één persoon om het leven gekomen.