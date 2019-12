Met 30 melkbussen carbidschieten in Drachten

Publicatie: di 31 december 2019 19.09 uur

DRACHTEN - Op Oudejaarsdag werd er in Drachten met zo'n 30 melkbussen carbid geschoten in het Slingepark. Het traditionele carbidschieten trok veel publiek en de luide knallen waren overal in de omgeving te horen.