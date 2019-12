Brand in leegstaande woning in Drachten

Publicatie: di 31 december 2019 19.06 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten is op Oudejaarsavond door onbekende oorzaak brand uitgebroken. De brandweer van Drachten is omstreeks 18.00 uur ter plaatse gekomen om de brand te bestrijden. De brand was op dat moment ontstaan in de dakkapel.

Naast de politie kwam ook een ambulance ter plaatse. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

