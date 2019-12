Carbidschieten rondom Dokkum

Publicatie: di 31 december 2019 15.15 uur

DOKKUM - In de gemeente Noardeast-Fryslân mocht op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op 48 plaatsen met carbid worden geschoten. Vanaf 8.00 uur werd er begonnen met het geknal.

In diverse dorpen was de jeugd volop aan het carbidschieten. In het fotonieuws een reportage van de carbid-locaties in oud Dongeradeel.

FOTONIEUWS