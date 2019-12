Ontkennende inbreker terug naar de gevangenis

Publicatie: di 31 december 2019 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Drachtster is veroordeeld tot een jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk, proeftijd drie jaar, voor betrokkenheid bij drie woninginbraken in zijn woonplaats. Bij alle inbraken werd DNA van de Drachtster aangetroffen. Hij bleef hardnekkig ontkennen. De inbraken vonden plaats in juli en december 2018. In woningen aan de Greuns, de Oudeweg en de Burgemeester Wuiteweg in Drachten werden DNA-sporen aangetroffen van de verdachte.

Gestolen creditcards

Vooral bij de laatste inbraak was de buit aanzienlijk. Behalve creditcards, sieraden, laptops, tablets en drank stalen de inbrekers contant geld. Een kennis van de Drachtster had geprobeerd met de creditcards online spullen te bestellen. Creditmaatschappij Visa vertrouwde het niet en trok aan de bel. De veroordeling betekent dat de Drachtster terug moet naar de gevangenis. Hij was voorwaardelijk op vrije voeten, nadat hij 60 dagen in voorarrest had gezeten.

Discussie over enkelband

Hij moest zich aan een aantal voorwaarden houden: hij moest zich melden bij de reclassering en hij kreeg een enkelband om. Volgens de reclassering verliep het contact moeizaam en ging de Drachtster in discussie over het dragen van de enkelband. De reclassering maakte zich zorgen: de Drachtster is al vanaf zijn 13e in beeld bij politie en Justitie.

Drie jaar lang geen alcohol en drugs

Voor de officier van justitie was de maat vol: zij eiste twee weken geleden een jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank volgde de eis en koppelde aan de voorwaardelijke straf een reeks voorwaarden: de Drachtster blijft onder toezicht van de reclassering, hij moet zich laten behandelen bij de verslavingszorg, hij mag drie jaar lang geen alcohol en drugs gebruiken en hij moet na de detentie meewerken aan een dagbestedingstraject.