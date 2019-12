Brand in leegstaande stal in Siegerswoude

Publicatie: di 31 december 2019 14.33 uur

SIEGERSWOUDE - Op Oudejaarsdag is er brand uitgebroken in een leegstaande stal aan het Foarwurk in Siegerswoude. De brandweer van Ureterp en Drachten kwamen - even na het middaguur - ter plaatse om het vuur te doven.

De stal stond al geruime tijd leeg. Er raakten geen mensen of dieren gewond. De oorzaak van de brand is onbekend.

FOTONIEUWS