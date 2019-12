Roer van Drachtster skÃ»tsje duikt op in Doezum

Roer van Drachtster skûtsje duikt op in Doezum

Publicatie: di 31 december 2019 14.30 uur

DRACHTEN - De DoezumerOudejaarsPloeg (DOP) zit achter de diefstal van het roer van het Drachtster skûtsje. Ze onthulden op Oudejaarsdag hun stunt in de Doptent te Doezum.

Het roer verdween begin december van het skûtsje dat een mooie plek had gekregen op de rotonde bij Nijtap. Jongeren uit Doezum hebben het roer in het midden van de nacht weten te stelen. Het schip is een blikvanger en wordt door leerlingen van de Friese Poort de komende jaren opgeknapt. Voor voorbijgangers op de rotonde is te zien hoe de restauratie vordert. Over vier jaar moet het skûtsje weer kunnen varen.

Met de 'diefstal' van het roer vraagt DOP aandacht voor de positie van de boeren, die te maken hebben met de stikstofcrisis. Het roer moet om.

FOTONIEUWS