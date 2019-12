Mislukte overval op Arriva-balie: half jaar cel

Publicatie: di 31 december 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige man die op 31 juli een vergeefse poging deed het Arriva Servicepunt in het NS-station in Leeuwarden te overvallen, is dinsdag wegens een poging tot afpersing veroordeeld tot een celstraf van een half jaar plus een half jaar voorwaardelijk. De door de Leeuwarder rechtbank opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Noodknop

De oorspronkelijk uit Dokkum afkomstige overvaller legde een briefje op de balie van het servicepunt met de tekst: ‘Dit is een overval. Geef me geld uit de kassalade, dan blijf ik kalm. Beter voor jou en mij’. De overvaller nam de benen toen de baliemedewerkster op de noodknop drukte. De man werd in de buurt van het station aangehouden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Op de zitting verklaarde hij dat hij geld nodig had om drugs te kopen. Hij is verslaafd aan cocaïne en alcohol. Volgens een psycholoog is de dakloze man als gevolg van die verslavingen en een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank bepaalde dat hij zich moet laten behandelen.

Nachtmerries

Gedurende de proeftijd, drie jaar lang, mag hij geen alcohol en drugs gebruiken. Een oude voorwaardelijk opgelegde celstraf van 10 dagen moet hij alsnog uitzitten. De Arriva-medewerkster kreeg na het voorval last van nachtmerries. De door haar gevorderde 700 euro smartengeld werd door de rechtbank toegewezen.