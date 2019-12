Automobilist botst tegen lantaarnpaal

Publicatie: di 31 december 2019 13.32 uur

KOLLUM - Op de Johannes Bogermanstraat kwam dinsdagmorgen een automobilist tot stilstaand tegen een lantaarnpaal. De man raakte vermoedelijk onwel. Eerder die morgen reed de automobilist bijna enkele fietsers van de weg. Voordat de bestuurder tegen de lantaarnpaal belandde heeft hij ook nog schade gemaakt aan twee geparkeerde auto’s, hier was de schade net door de man afgehandeld.

De man zou zijn weg vervolgen toen hij 50 meter verderop de macht over het stuur verloor. Hij raakte op de verkeerde weghelft en reed zo over het trottoir door een heg en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De man is door de ambulance meegenomen. Een berger heeft de auto meegenomen.

FOTONIEUWS