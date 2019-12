Carbidschieten in Kollum

Publicatie: di 31 december 2019 13.24 uur

KOLLUM - Op oudjaarsochtend rond 3:30 uur uur waren de eerste knallen met carbid te horen in Kollum. Een paar uren later waren op meerdere plaatsen in Kollum ploegen actief met hun melkbussen.

De carbidploegen mochten op verschillende locaties in de gemeente carbid afschieten. Op Bedrijventerrein Jumaheerd, weilanden langs Kollumerkanaal en de Hesseweg. Om 5:30 uur reed een auto met loeiende sirene lange tijd door het dorp. De Kollumerjeugd vermaakte zich prima.

FOTONIEUWS