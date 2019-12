Burgumer brandweer verder zonder Jan

Publicatie: di 31 december 2019 12.42 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum heeft op Oudejaarsdag op ludieke wijze afscheid genomen van hun collega Jan Pebesma. Er werd 's ochtends een pop in een brandweerpak in de tuin geplaatst met daarbij de tekst:

Een auto in de kreukels of een grote brand

Jan heeft altijd alles in de hand!

Jan bracht je met de auto of de boot

Vanaf nu staat Jan altijd op rood X

Jan Pebesma zette zich - voor zover bekend - zo'n 13 jaar tomeloos in als vrijwilliger bij de brandweer van Burgum. Zijn favoriete klussen waren bomen zagen tijdens stormschade-meldingen.