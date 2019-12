Drachtster alcomobilist raakt rijbewijs kwijt

Publicatie: di 31 december 2019 11.02 uur

DRACHTEN - Een Drachtster is maandagavond even voor negen uur zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De 44-jarige man werd staande gehouden op het Zuiderend. Na een blaastest bleek dat de man teveel gedronken had om nog te mogen rijden.

De Drachtster bestuurder blies 590 ug/l. De politie heeft na de test het rijbewijs van de man in beslag genomen. Daarnaast zal er proces verbaal worden opgemaakt.