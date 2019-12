Kunstkoeien A-ware staan in Donkerbroek

Publicatie: di 31 december 2019 10.27 uur

DONKERBROEK - De kunstkoeien die verdwenen bij zuivelbedrijf Royal A-Ware in Heerenveen zijn terecht. Ze stonden op Oudejaarsdag in Donkerbroek. Oudejaarsploeg de Nachtdravers zat achter de diefstal. De helft van de koeien werd in een nacht meegenomen.

Met teksten steunt de Oudejaarsploeg de boeren. "Wij steunen de boeren in Nederland, daarom zijn de koeien hier beland" en "Royal A-ware miste één week zijn koeien, deze staan in Donkerbroek te loeien".