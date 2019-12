150.000 euro subsidie voor FC Burgum

Publicatie: di 31 december 2019 10.17 uur

BURGUM - FC Burgum ontvangt 150.000 euro subsidie uit het Europese Leader-budget. Dat geld is bedoeld om van het sportcafé in de nieuwe sporthal een 'hûskeamer' te maken, een ontmoetingsplaats met een sterk sociaal karakter.

Sporthal De Westermar werd in oktober 2017 verwoest door een branden in het jaar daarna werd een plan bedacht om het gehele sportpark te moderniseren. Naast de nieuwe luxe sporthal zullen ook de binnen- en buitensporten worden geïntegreerd en komt er een sportcafé voor voetbalclub FC Burgum.

Het sportcafé is meer dan een plaats waar je een drankje en een hapje kunt krijgen, het moet het sociale hart worden van de verenigingen en daarmee ook van het dorp. Deze 'hûskeamer' wordt een ruimte in de sporthal waar jong en oud samenkomen, waar activiteiten worden ontplooid met sporters en waar ouderen, alleenstaanden, nieuwe Nederlanders en jongeren met elkaar in contact komen.