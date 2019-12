Brommobiel brandt volledig uit in DamwÃ¢ld

Brommobiel brandt volledig uit in Damwâld

Publicatie: ma 30 december 2019 22.52 uur

DAMWâLD - Een brommobiel is maandagavond op de Ds. Germswei in Damwâld volledig uitgebrand. De brand is vermoedelijk aangestoken omdat het voertuig bedekt was met matrassen en stoelen.

De brandweer van Damwâld heeft de brand geblust. Het voertuig brandde midden op de kruising met de Nije Hale uit.