Klasgenoten herdenken Roan op de Kade

Publicatie: ma 30 december 2019 22.08 uur

DRACHTEN - Het was maandagavond een komen en gaan van mensen op de Kade in Drachten. Vooral klasgenoten van Roan waren aanwezig om een kaarsje te branden. Ook lieten klasgenoten twee wens-ballonnen op ter nagedachtenis van hun klasgenoot. En er werd een toast uitgebracht door met elkaar een drankje te drinken.

Ook werd stilgestaan bij de beide knapen die verantwoordelijk zijn voor deze daad. Er werd gezegd: het komt nu wel heel dichtbij en waar moet het heen. Een vrouw zei" "Je kunt geen tv aanzetten of op internet kijken of er is weer geschoten of gestoken."

