Volvo uitgebrand op WÃ¢ldwei bij Nijega

Volvo uitgebrand op Wâldwei bij Nijega

Publicatie: ma 30 december 2019 21.10 uur

NIJEGA - Een Volvo is maandagavond uitgebrand aan de Wâldwei tussen Garyp en Nijega. De bestuurder reed richting Nijega toen deze rook vernam en een oranje gloed. De auto werd aan de kant gezet en meteen was duidelijk dat de auto in brand stond.

De brandweer van Burgum werd om 20.28 uur gealarmeerd en is ter plaatse gekomen omdat de brand te blussen. Het voertuig is later op de avond weggesleept.