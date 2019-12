Frederik Veenstra viert 100e verjaardag

Publicatie: ma 30 december 2019 16.20 uur

BURGUM - De heer Frederik Veenstra uit Burgum viert op maandag een bijzondere verjaardag: hij wordt dan 100 jaar. Burgemeester Jeroen Gebben ging bij hem op bezoek om hem namens de gemeente Tytsjerksteradiel te feliciteren.

Veenstra werd op 30 december 1919 geboren aan de Susterwei in De Tike. Hij is 57 jaar getrouwd geweest met Wietske Heddema, tot aan haar overlijden in 1999. Het echtpaar Veenstra kreeg zes kinderen, en inmiddels zijn er ook 20 kleinkinderen en 29 achterkleinkinderen.

Meneer Veenstra begon op jonge leeftijd zijn loopbaan als flessenspoeler bij een kruidenierswinkel. Vervolgens heeft hij als boerenarbeider bij verschillende boeren gewerkt. Van 1959 tot aan zij pensionering werkte hij op de afdeling Beheer bij de gemeente Tytsjerksteradiel, vroeger werd deze afdeling ook wel ‘Gemeentewerken’ genoemd.

Voordat hij in Burgum kwam wonen, woonde de heer Veenstra lange tijd in Sumar. Toen hij in 2016 zijn heup brak, kwam er een einde aan het zelfstandig wonen. Nu woont hij in Woonzorgcomplex Oranjestins.

