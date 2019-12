Vlag halfstok bij CSG Liudger voor Roan

Publicatie: ma 30 december 2019 15.16 uur

DRACHTEN - Het CSG Liudger in Drachten heeft maandag de vlag voor haar complex halfstok hangen nadat bekend werd dat hun 16-jarige leerling Roan was overleden als gevolg van de steekpartij op de Zuidkade in Drachten. Hij zat in klas B4 D&P op de locatie Splitting.

De klas van het slachtoffer is apart genomen om met docenten en professionals te praten over het gebeuren. De rest van de leerlingen werd tussen 13.30 uur en 15.30 uur uitgenodigd om in de kantine van de school te praten over het incident. In de school ligt een condoleanceregister.

"Een zeer tragische gebeurtenis die ons allemaal intens verdrietig maakt. Onze gedachten zijn bij de ouders van Roan en zijn broertje Sven die bij ons in klas 1 zit" zo schrijft de school in een brief aan de ouders van hun leerlingen.