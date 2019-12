Bloemen voor Roan en stille tocht op 1-1-2020

Publicatie: ma 30 december 2019 12.40 uur

DRACHTEN - De eerste bloemen zijn maandag ter nagedachtenis neergelegd bij café Pietje Bel in Drachten. Het is de plek van de fatale steekpartij waar de 16-jarige Roan uit Drachten het slachtoffer van werd. Hij overleed na een week in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis als gevolg van het steekincident.

Op Facebook gaf Melanie aan een stille tocht te organiseren voor Roan. "Bij deze organiseer ik voor onze lieve lieve schat een stille tocht als eerbetoon naar hem maar natuurlijk ook naar zijn familie, vrienden, kennissen en voor iedereen die deze vrolijke jongen kende." Als de tocht doorgaat dan start deze woensdag 1 januari om 21.00 uur in het winkelcentrum De Wiken in Drachten. De wandeling gaat langs de woning van Roan en eindigt bij café Pietje Bel.

