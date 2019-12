Geef je kerstboom tweede leven + ontvang vrijkaart

Publicatie: ma 30 december 2019 12.15 uur

LEEUWARDEN - Kerstbomen worden vaak weggegooid of verbrand na de Kerstdagen. Het is ook mogelijk om ze een tweede leven te geven in dierenpark AquaZoo in Leeuwarden.

Bomen-met-kluit die tussen 1 en 5 januari worden ingeleverd bij de dierentuin, zullen op het park worden geplant en zo dus hergebruikt worden. Deze te recyclen bomen moeten wel minimaal 1 meter hoog zijn en mogen geen glitters of kunstsneeuw bevatten. Inleveraars ontvangen een vrijkaartje voor het park in 2020.