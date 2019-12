Brievenbus opgeblazen met zwaar vuurwerk

Publicatie: ma 30 december 2019 12.03 uur

DRACHTEN - Op het plein aan De Marke in Drachten is zondagavond een brievenbus met zwaar vuurwerk opgeblazen. Het vandalisme vond omstreeks 23.00 uur plaats.

Er zijn vage videobeelden van de daders, vijf jongens van een jaar of 14 tot 16. De politie is na het incident ter plaatse gekomen. De rondvliegende post is door omstanders opgeruimd en de politie heeft het meegenomen en afgeleverd bij Post NL.