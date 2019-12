Slachtoffer van steekpartij in Drachten overleden

Publicatie: ma 30 december 2019 09.06 uur

DRACHTEN - De 16-jarige jongen, die op zondag 22 december zwaargewond raakte bij de steekpartij in Drachten, is in de nacht van zondag op maandag overleden. Dat meldt Hart van Nederland. De afgelopen week werd hij nog jarig in het ziekenhuis terwijl hij en de artsen vochten voor zijn leven. Alle hulp mocht helaas niet meer baten.

Op de dag van de steekpartij wist de politie twee verdachten van 14 en 15 jaar aan te houden. Zij zijn afkomstig uit Drachten en Gorredijk. Beiden zitten nog altijd vast.

Bij de ongeregeldheden die ontstonden na het incident raakte ook een polititieman gewond. Hij brak zijn neus nadat hij door een omstander werd geslagen. De dag erna bekende de man online dat hij het gedaan had en hij heeft zich dinsdag bij de politie gemeld.