Epica eerste headliner Dokk'em Open Air 2020

Publicatie: zo 29 december 2019 18.39 uur

DOKKUM - De eerste headliner van metalfestival Dokk’em Open Air 2020 (vrijdag 3 en zaterdag 4 juli) is bekend. De symfonische metalband Epica sluit de vrijdag van het festival af met een gegarandeerde majestueuze liveshow. Naast de bekendmaking van deze headliner zijn ook deathmetalband Unleashed (SWE) en horrormetalband Wednesday 13 (USA) aan de line-up toegevoegd.

Het Nederlandse Epica weet van begin af aan een brug te slaan tussen gothicmetal en deathmetal. Niet in de laatste plaats door de unieke combinatie van Simone Simons’ prachtige operavocalen en Mark Jansen’s grunts. Doorbraakalbum ‘Design Your Universe’ benadrukt hun unieke sound, waarna de deuren naar uitverkochte internationale tournees en stampvolle festivalweides wijd open staan. In Dokkum komen ze hun livereputatie waarmaken.

Dokk'em Open Air 2020 vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Naast Epica, Unleashed en Wednesday 13, behoren Nile (USA), Haken (UK), Death Angel (USA) en High On Fire (USA) en Crystal Lake (JP) tot de bevestigde namen voor het metalfestival. Early Bird tickets à € 45,- zijn nog tot 31 december verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.